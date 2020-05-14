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Пандемия коронавируса нового типа

Московский штаб акции #МыВместе получил 2 тыс. медицинских масок для волонтеров

Этого количества медицинских масок должно хватить на целую неделю работы организации

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Программа лояльности "Город" передала благотворительному штабу #МыВместе в Москве 2 тыс. медицинских масок для индивидуальной защиты волонтеров. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Пандемия коронавируса внесла изменения в жизнь каждого жителя Москвы, но особенно тяжело в это время приходится пожилым и маломобильным жителям столицы.

"Именно поэтому программа лояльности "Город" решила оказать поддержку Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Московский штаб акции получил от программы 2 тыс. масок, которые пойдут на обеспечение индивидуальной защиты волонтеров. Этого количества медицинских масок хватит на целую неделю работы организации", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель программы лояльности "Город" Владимир Горбунов, слова которого приводятся в материале, волонтеры, работающие в условиях распространения коронавируса, подвергаются большому риску заражения. В день они выполняют от 100 до 400 заявок, ходят в аптеки и магазины и взаимодействуют с большим количеством людей. Именно поэтому представители программы хотели бы их поддержать, чтобы снизить риск заражения.

Помочь акции #МыВместе может любой желающий: помимо вступления в волонтерский корпус можно оставить заявку в разделе "Хочу помочь". К акции каждый день присоединяются все больше социально ответственных представителей и некоммерческих организаций.

"Город" - это бонусная программа карты "Тройка". С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тыс. пользователей и подключено примерно 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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