Онлайн-сервис будет отображать число пассажиров метро Москвы в масках и перчатках

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Новый онлайн-сервис будет транслировать информацию о количестве пассажиров в московском метро, которые носят маски и перчатки. Данные будут обновляться каждый час, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России введен масочный и перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте возможен только в масках и перчатках.

"Мы запустили онлайн-сервис со статистикой о том, сколько пассажиров метро носят маски и перчатки прямо сейчас. Данные обновляются каждый час, а еще мы транслируем их на экран на станции "Проспект Мира", - говорится в сообщении.

На текущий момент в московском метро в масках 96% пассажиров, в перчатках - 93%. Маску и перчатки можно приобрести на станциях столичного метро. "Маломобильные граждане, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров метро, могут получить средства индивидуальной защиты от инспектора бесплатно", - добавили в пресс-службе.