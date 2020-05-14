"Московский завод тепловой автоматики" опечатан за нарушения санитарных норм

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе (ВАО) временно запретили деятельность АО "Московский Завод тепловой автоматики" за нарушения, представляющие угрозу здоровью и жизни людей, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО составлен протокол о временном запрете деятельности АО "Московский Завод тепловой автоматики", расположенного по адресу: улица Мироновская, д. 33, стр. 26. Предприятие опечатано 13 мая 2020 года, материалы проверки направлены в суд. Руководством предприятия не выполнены предписания от 4 марта 2020 года о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Итоги выездной проверки показали, что работники предприятия работают без перчаток, на рабочих местах отсутствуют кожные антисептики и запас одноразовых масок для обеспечения 96 сотрудников", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на проходной предприятия отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции, не проводился ежедневный перед началом рабочей смены "входной фильтр" с бесконтактной термометрией работников, отсутствовал журнал с фиксацией данных измерений и бесконтактные термометры. Диспенсер с антисептическим средством для обработки рук сотрудников и посетителей размещен на проходной, но контроль за обработкой рук никем не осуществлялся. На день проверки на предприятии находилось 40 работников, общая численность - 96 человек.

"Не проведен расчет необходимого запаса дезинфицирующих средств, а имеющихся средств недостаточно для соблюдения необходимой кратности проведения уборок с применением дезинфицирующих средств. Не представлены сведения о проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (журналы, графики, акты выполненных работ). В производственных помещениях отсутствуют ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха от болезнетворных микроорганизмов, что не исключает возможность распространения новой коронавирусной инфекции среди персонала и посетителей", - отмечается в сообщении.

"Московский завод тепловой автоматики" производит элементы электронной аппаратуры, а также сдает в аренду собственное недвижимое имущество.