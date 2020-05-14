В Москве ускорили процедуру онлайн обжалования штрафов за езду без цифрового пропуска

"Чтобы граждане не совершали необязательные поездки, они могут оперативно получить информацию о штрафах за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска и направить жалобу онлайн с помощью сервисов mos.ru и "Автокод". Чтобы граждане получали ответ по жалобе максимально быстро, МАДИ провела анализ основных причин несогласия с вынесенными штрафами за езду на автомобиле без цифрового пропуска по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП города Москвы и подготовила семь форм заявлений. Для подачи обращения через портал mos.ru необходимо выбрать один этих образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Жители Москвы могут быстро обжаловать штраф МАДИ за езду без цифрового пропуска через порталы mos.ru или "Автокод". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Там уточнили, что для подачи жалобу на портале "Автокод" необходимо зайти в раздел "обращения", выбрать подпункт "обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении". Подача жалобы не является основанием для отмены штрафа, но каждая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно.

"Просим подавать обращения в МАДИ онлайн и оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Если вам все-таки нужно выбраться из дома, просим передвигаться в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без цифровых пропусков. Далее эти фото направляются в Московскую административную дорожную инспекцию и там проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя и только после этого выписывается штраф.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После того, как цифровой пропуск будет оформлен, надо в нем указать номер автомобиля, после этого можно проверить, действителен ли пропуск. Сделать это можно также на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, можно проверить номер автомобиля в базе автомобилей на сайте, чтобы не получить штраф.