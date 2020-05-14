Более 800 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице № 15 им. Филатова в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 1 350 пациентов проходят лечение в городской клинической больницы № 15 им. Филатова в Москве, из них 803 - с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 803, из которых 114 беременных и родильниц", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По данным главврача, на утро 14 мая в медицинском учреждении лечение проходит 1 351 человек, среди них 1 284 с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии". В реанимации находятся 162 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 54 больных.

Всего за сутки выписаны 165 человек, поступили в больницу 175.

В Москве на 14 мая число зараженных коронавирусом достигло 130 тыс. 716 человек, за сутки выявлено 4 712 новых случаев. По информации столичного штаба, всего выписаны 23 327 человек.