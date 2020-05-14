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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин обсудил с регионами расширение тестирования на коронавирус

Также участники совещания рассмотрели вопросы дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на котором обсуждалось расширение тестирования на наличие коронавируса, а также ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы в четверг.

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В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов Федерации.

"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, включая использование методов ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ - прим. ТАСС), возобновления работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также участники совещания рассмотрели вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях и организациях, осуществления дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, внедрения системы цифровых пропусков.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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