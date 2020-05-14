Собянин обсудил с регионами расширение тестирования на коронавирус

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на котором обсуждалось расширение тестирования на наличие коронавируса, а также ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы в четверг.

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В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов Федерации.

"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, включая использование методов ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ - прим. ТАСС), возобновления работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также участники совещания рассмотрели вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях и организациях, осуществления дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, внедрения системы цифровых пропусков.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.