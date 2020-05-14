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"Парк Яуза" соединит Москву и область в 2021 году

20-километровый линейный парк объединит разрозненные территории вдоль рек Яуза и ее притоков - рек Чермянка, Ичка и Лихоборка

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Линейный парк, получивший название "Парк Яуза", соединит в 2021 году Москву и Московскую область. В рамках проекта планируется создать единое парковое пространство протяженностью более 20 км от Мытищ до Ростокинского акведука, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"В следующем году Москву и Московскую область соединит протяженный 20-километровый линейный парк, получивший название "Парк Яуза". Парк включает более 600 га пойменных территорий. Он объединит в единое рекреационное пространство разрозненные территории вдоль рек Яуза и ее притоков - рек Чермянка, Ичка и Лихоборка. На данный момент из запланированных работ по благоустройству территории уже выполнено около 60% проектных работ и около 40% строительно-монтажных", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Авторы концепции - архитектурное бюро Кирилла Теслера - досконально изучили территорию: прошли вдоль рек пешком, проехали на велосипедах, где смогли - проплыли на лодках. Все предложения по благоустройству территорий обсуждались вместе с жителями в рамках созданного общественного совета проекта "Парк Яуза".

"В основу единства территории легла идея создания различных маршрутов и соединительных узлов, позволяющих беспрепятственно и безопасно пересекать транспортные магистрали. Помимо этого, маршруты разделены по функциональным особенностям: спортивные, образовательные, экологические и рекреационные. Все они будут соединены точками притяжения и единой системой навигации", - цитирует пресс-служба Теслера.

В 2016 году на XXIV международном архитектурном фестивале "Зодчество - 2016" концепция единого рекреационного пространства "Парк Яуза" была высоко оценена профессиональным сообществом и удостоена Золотого знака в номинации "Локальные проекты". В 2019 году по распоряжению мэра Москвы создано ГАУ "Парк Яуза" для управления объединенной территорией.

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