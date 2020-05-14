Около 200 пассажиров московского транспорта оштрафовали за отсутствие масок 12-14 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти 200 пассажиров общественного транспорта Москвы оштрафовали за отсутствие средств защиты в первые три дня действия так называемых масочного и перчаточного режимов. При этом 98% пассажиров метро стали носить маски и перчатки, сообщил ТАСС в четверг и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"За последние три дня за отсутствие масок и перчаток оштрафованы 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Еще раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", - сказал Султанов.