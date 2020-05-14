В ОЭЗ "Технополис "Москва" ежедневно производят более 900 тыс. медицинских масок

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Конвейер, расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", ежедневно производит 900 тыс. медицинских масок и респираторов. Медицинские изделия поставляются в городские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Создание обособленного производства масок в черте мегаполиса в условиях распространения коронавирусной инфекции - крайне важная задача, которую удалось решить в кратчайшие сроки. В одном из корпусов особой экономической зоны "Технополис "Москва" оборудованы одиннадцать линий по производству масок, а также фильтрующих и легких респираторов класса защиты FFP2. Конвейер работает круглосуточно в четыре смены и ежедневно с него сходит более 900 тыс. медицинских изделий. До конца года планируется нарастить объем производства средств индивидуальной защиты в четыре раза - 4 млн изделий в сутки", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что для запуска высокотехнологичного производства защитных масок в Москве потребовалось менее двух недель. За два месяца мощности производства были увеличены в три раза. До конца года планируется нарастить объем мощностей за счет увеличения производственных линий на 26 единиц.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, на предприятии в данный момент работает 184 человека, которые буквально "переехали на производство". "Для них организовано жилье и полноценное питание. Люди не покидают чистую зону, но все-таки сдают анализы на COVID-19. Так мы можем быть уверены в качестве продукции, которая производится на территории ОЭЗ "Технополис Москва". С ростом производства количество сотрудников предприятия также возрастет, в ближайшее время до 220, к концу лета - до 350 человек", - отметил Прохоров.