Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки

"Сегодня перед нами стоит следующая задача - выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки", - сказал Собянин на встрече с членами клинического комитета Москвы по новой коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки. В перспективе это позволит увеличить число тестирований в Москве до 200 тыс. в сутки, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

По его словам, технические возможности позволяют столичному здравоохранению увеличить число тестирования на коронавирус в последующем до 200 тыс. в сутки.

"Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", - заявил Собянин.

По его словам, в предыдущие две недели в столице проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование. "Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой программы. Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание", - пояснил Собянин.

Он уточнил, что в городе также будет развиваться ПЦР-тестирование на коронавирус.

Собянин отметил, что ИФА-диагностика будет применяться в тех городских предприятиях и организациях, которые обязаны периодически проверять сотрудников на коронавирус. Речь идет, в частности, о медицинских учреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, правоохранительных органах.

Развертывание системы ИФА-диагностики

Кроме того, мэр Москвы на встрече с членами клинического комитета сообщил, что достигнута договоренность с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о развертывании системы ИФА-диагностики в регионе. "Наша задача - не скрывать что-либо, не микшировать эти процессы, а, наоборот, максимально быстро и эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять тех, кто переболели и имеют иммунитет к коронавирусу", - заявил мэр.

Он добавил, что это позволит определить тактику и стратегию работы всей городской системы здравоохранения, адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами в Москве.

Программа исследования популяционного иммунитета, которая запускается в Москве, подразумевает массовый скрининг жителей города на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

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