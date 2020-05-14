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График движения поездов на Рижском направлении МЖД изменят в мае-июне из-за ремонта путей

Расписание скорректируют с 18 мая по 5 июня

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Расписание нескольких электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в мае и начале июня в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 18 мая по 5 июня (кроме выходных дней) изменится расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Новоиерусалимская, Румянцево, Волоколамск и Шаховская Рижского направления Московской железной дороги. Так, несколько пригородных поездов не проследуют на участках Дедовск - Новоиерусалимская и Нахабино - Новоиерусалимская, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что изменения в расписании внесены в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами на первом главном пути перегона Манихино-1 - Новоиерусалимская. Обслуживание инфраструктуры необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.

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