ГАИ Москвы проводит онлайн-уроки для школьников по правилам дорожного движения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы из-за режима самоизоляции проводит онлайн-занятия со столичными школьниками, на которых объясняет детям особенности поведения на дорогах. Об этом сообщил ТАСС начальник столичного главка ГИБДД Юрий Дроганов, чьи слова привела пресс-служба.

"Несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, сотрудники ГИБДД города Москвы разрабатывают новые методы обучения детей правилам безопасного поведения, чем поддерживают уровень ответственности, дисциплинированности и законопослушного поведения юных пешеходов. Учащиеся столичных школ с энтузиазмом посещают уроки по правилам дорожного движения в режиме онлайн, в ходе которых участвуют в викторинах, акциях и флешмобах, а также призывают своих сверстников совершенствовать знания и навыки в сфере безопасности дорожного движения", - рассказал Дроганов.

Он также порекомендовал родителям напоминать детям о правилах безопасности на дорогах и во дворах, где особенно высок риск попасть под машину из-за так называемых дорожных ловушек в виде припаркованных автомобилей и конструкций, ограничивающих видимость. "Детям необходимо рассказать о правилах передвижения на велосипеде, самокате, сигвее и гироскутерах. Следует донести до них, что нужно использовать защитное снаряжение, а проезжую часть надо пересекать, спешившись", - отметил глава столичного УГИБДД.