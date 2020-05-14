{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 тыс. москвичей приняли участие в вебинарах по самозанятости

Мероприятия проходят с 19 марта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Столичный центр "Моя карьера" перевел все услуги в дистанционный формат и разработал для горожан новые программы по самозанятости и развитию своего дела. Свыше 2 тыс. москвичей с середины марта приняли участие в вебинарах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Свыше 2 тыс. человек приняли участие в вебинарах по самозанятости и развитию своего дела, организованных центром "Моя карьера". Дистанционные занятия проходят с 19 марта. Благодаря помощи центра москвичи могут освоить удаленные профессии, вникнув в тонкости копирайтинга, ведения соцсетей, онлайн-продвижения товаров и услуг. В апреле уже состоялись наборы на курсы "Instagram для бизнеса" и "Школа молодого копирайтера", - говорится в сообщении.

Новые вебинары в мае помогут гражданам адаптироваться в непростых эпидемиологических условиях и найти возможности для применения своих навыков и способностей. Например, слушатели вебинара "Продажа как способ реализовать бизнес-идею" узнают, как продавать товары или услуги дороже, чем конкуренты. Спикеры расскажут об особенностях продаж через интернет и о том, какую платежную систему выбрать. На вебинаре "Банкротство физического лица: плюсы и минусы" специалисты расскажут об условиях банкротства, процедуре реструктуризации долгов и реализации имущества, отмечается на портале.

Чтобы получить индивидуальную консультацию специалистов центра по вопросам открытия и ведения собственного дела, нужно записаться на прием в личном кабинете. Подробное расписание вебинаров опубликовано на сайте центра "Моя карьера".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Свыше 1,85 млн пенсионеров в Москве получили выплаты за соблюдение самоизоляции
Размер выплаты составляет 4 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС