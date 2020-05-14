Более 2 тыс. москвичей приняли участие в вебинарах по самозанятости

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Столичный центр "Моя карьера" перевел все услуги в дистанционный формат и разработал для горожан новые программы по самозанятости и развитию своего дела. Свыше 2 тыс. москвичей с середины марта приняли участие в вебинарах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Свыше 2 тыс. человек приняли участие в вебинарах по самозанятости и развитию своего дела, организованных центром "Моя карьера". Дистанционные занятия проходят с 19 марта. Благодаря помощи центра москвичи могут освоить удаленные профессии, вникнув в тонкости копирайтинга, ведения соцсетей, онлайн-продвижения товаров и услуг. В апреле уже состоялись наборы на курсы "Instagram для бизнеса" и "Школа молодого копирайтера", - говорится в сообщении.

Новые вебинары в мае помогут гражданам адаптироваться в непростых эпидемиологических условиях и найти возможности для применения своих навыков и способностей. Например, слушатели вебинара "Продажа как способ реализовать бизнес-идею" узнают, как продавать товары или услуги дороже, чем конкуренты. Спикеры расскажут об особенностях продаж через интернет и о том, какую платежную систему выбрать. На вебинаре "Банкротство физического лица: плюсы и минусы" специалисты расскажут об условиях банкротства, процедуре реструктуризации долгов и реализации имущества, отмечается на портале.

Чтобы получить индивидуальную консультацию специалистов центра по вопросам открытия и ведения собственного дела, нужно записаться на прием в личном кабинете. Подробное расписание вебинаров опубликовано на сайте центра "Моя карьера".