{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Собянин: риск нового распространения коронавируса сохраняется, пока не будет вакцины

Также мэр отметил, что массовое тестирование населения позволит выявить заразившихся на ранней стадии
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к тому, что распространение коронавируса начнется с новой силой, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса", - рассказал Собянин на встрече с членами клинического комитета по новой коронавирусной инфекции.

По его словам, руководители предприятий Москвы, которые сейчас открываются и начинают работать, обязаны создать такой режим, который минимизирует риск заражения сотрудников. Массовое тестирование населения позволит выявить на ранней стадии заразившихся людей, оперативно изолировать их и приступить к лечению. "Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать", - добавил Собянин.

В ходе встречи Собянин также сообщил о запуске в Москве программы исследований популяционного иммунитета - массового скрининга москвичей на наличие антител к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА).

В новость были внесены изменения (15:32 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Свыше 1,85 млн пенсионеров в Москве получили выплаты за соблюдение самоизоляции
Размер выплаты составляет 4 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС