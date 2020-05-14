Собянин: риск нового распространения коронавируса сохраняется, пока не будет вакцины

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к тому, что распространение коронавируса начнется с новой силой, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса", - рассказал Собянин на встрече с членами клинического комитета по новой коронавирусной инфекции.

По его словам, руководители предприятий Москвы, которые сейчас открываются и начинают работать, обязаны создать такой режим, который минимизирует риск заражения сотрудников. Массовое тестирование населения позволит выявить на ранней стадии заразившихся людей, оперативно изолировать их и приступить к лечению. "Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать", - добавил Собянин.

В ходе встречи Собянин также сообщил о запуске в Москве программы исследований популяционного иммунитета - массового скрининга москвичей на наличие антител к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА).

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