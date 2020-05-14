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Пандемия коронавируса нового типа

Около 3,8 тыс. экранов в наземном транспорте напоминают москвичам о дистанции и масках

В столице также продолжают дезинфицировать транспорт при каждом возвращении в парк или депо

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 3,8 тыс. информационных экранов в столичном наземном транспорте напоминают пассажирам о необходимости носить маски и перчатки в условиях пандемии коронавируса нового типа, а также соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Почти 3,8 тыс. медиаэкранов в наземном транспорте транслируют правила проезда в условиях пандемии. Экраны в автобусах, электробусах и трамваях напоминают о том, что пассажиры должны пользоваться защитными масками и перчатками, а также соблюдать дистанцию", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в Москве продолжают дезинфицировать наземный транспорт, его обрабатывают при каждом возвращении в парк или депо, то есть несколько раз в день. На конечных остановках дополнительно дезинфицируют салоны. Специальным раствором обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, валидаторы, сиденья, стекла.

"Специалисты используют обеззараживающие средства, которые рекомендовал Роспотребнадзор, они безопасны для людей. Этими же растворами мы продолжим обрабатывать транспорт после снятия режима самоизоляции. Сейчас оплатить проезд в наземном транспорте можно только с помощью "Троек" и социальных карт, их необходимо привязать к действующему пропуску", - заключил заммэра.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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