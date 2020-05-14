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Пандемия коронавируса нового типа

Пассажиров метро и электричек в Москве проинформируют о мерах предосторожности

Около 5,7 тыс. плакатов и стикеров с напоминанием надевать маску и перчатки разместили в метро и железнодорожном транспорте

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 5,7 тыс. стикеров и плакатов, напоминающих о мерах предосторожности в условиях пандемии, разместили в московском метрополитене и на железнодорожных станциях в столице. Пассажирам необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Около 5,7 тыс. плакатов и стикеров с напоминанием надевать маску и перчатки разместили в метро и железнодорожном транспорте. 400 информационных плакатов висят на станциях Московского метро. О необходимости надевать маску и перчатки напоминают и более 1,7 тыс. стикеров на станциях метро и МЦК, на дверях, уличных стойках у входа на самые загруженные станции и на кабинах у турникетов", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что более 3,6 тыс. наклеек с мерами предосторожности разместили на станциях пригородного железнодорожного сообщения. Они расположены на дверях станций, возле касс, в турникетных павильонах, на стендах с информацией для пассажиров и в уголках потребителя.

"Мы просим всех пассажиров не забывать о средствах индивидуальной защиты. С 12 мая в Москве и Московской области введен режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и общественных местах", - заключил Ликсутов.

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