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Пандемия коронавируса нового типа
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Тесты на антитела к коронавирусу проведут на предприятиях и в домах престарелых Москвы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудников полиции, сферы ЖКХ и медиков будут тестировать на антитела к коронавирусу. Также проводить анализы будут на работающих предприятиях и в домах престарелых, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Эта тест-система будет работать на предприятиях, которые начали свою работу. А также с группами риска, с определенными коллективами, которые на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Медучреждения, предприятия, связанные с обслуживанием населения, дома престарелых, полиция, которая работает непосредственно с больными людьми, сотрудники ЖКХ", - сказал мэр.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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