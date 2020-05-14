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Пандемия коронавируса нового типа

Около 1,5 тыс. точек продаж масок и перчаток открыли в Москве на ж/д станциях и в метро

Стоимость медицинской или тканевой маски составляет 30 рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Приобрести маски и перчатки теперь можно в 1 тыс. точек продаж Московского метрополитена и около 500 кассах на пригородных станциях. Маски и перчатки обязательны для передвижения в общественном транспорте столицы в условиях пандемии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Приобрести маски и перчатки можно на 591 станции метро и ж/д транспорта. Продажа организована в 1,5 тыс. точках - это все кассы, а также вендинговые автоматы и торговые павильоны", - сообщил собеседник агентства.

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Он уточнил, что приобрести средства защиты можно в почти 500 кассах на 316 станциях пригородного сообщения. Тысяча точек продаж в метро - это кассы на всех 275 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), вендинговые автоматы и торговые павильоны. Стоимость медицинской или тканевой маски, которые продают в Московском транспорте - 30 рублей, одной пары перчаток - 20 рублей.

"Просим обязательно носить маски и перчатки в транспорте и других общественных местах, - это очень важное требование сегодня", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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