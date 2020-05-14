Около 1,5 тыс. точек продаж масок и перчаток открыли в Москве на ж/д станциях и в метро

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Приобрести маски и перчатки теперь можно в 1 тыс. точек продаж Московского метрополитена и около 500 кассах на пригородных станциях. Маски и перчатки обязательны для передвижения в общественном транспорте столицы в условиях пандемии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Приобрести маски и перчатки можно на 591 станции метро и ж/д транспорта. Продажа организована в 1,5 тыс. точках - это все кассы, а также вендинговые автоматы и торговые павильоны", - сообщил собеседник агентства.