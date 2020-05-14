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Пандемия коронавируса нового типа
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Специальную тест-систему для донорской крови с антителами к коронавирусу запустят в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эта система должна получить лицензию и быть внедрена в ближайшие недели

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Тест-систему для определения пригодности для донорства крови с антителами к коронавирусу планируется внедрить в ближайшие недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Теперь выработана специальная тест-система, которая определяет, годится ли кровь для донорства и оказания помощи по коронавирусу, имеет ли она достаточно антител или нет. Эта система разработана и должна получить лицензию, и быть внедрена в ближайшие недели. Тогда количество доноров может увеличиться", - сказал мэр.

Он также напомнил, что для доноров крови работает специальная горячая линия, куда москвичи смогут позвонить и узнать все необходимые детали.

Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки, с 15 мая 2020 года начнется реализация массовой и бесплатной скрининговой программы.

В новость были внесены изменения (18:00 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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