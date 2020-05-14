В Москве возобновились реставрационные работы по сохранению старинных зданий

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Реставрационные работы объектов культурного наследия возобновились после приостановки месяц назад из-за эпидемиологической ситуации в Москве. Столичный департамент культурного наследия внимательно следит за ходом всех работ по сохранению памятников, а также разъясняет подрядчикам порядок обеспечения безопасности в новых условиях, сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"В столице начали возобновляться замороженные ранее на различных объектах культурного наследия реставрационные работы. Реставраторы теперь обязаны работать в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию. Такие меры не являются каким-то препятствием и не осложняют работу, так как средства индивидуальной защиты и до введения ограничительных мер были привычной униформой для работников нашей отрасли", - приводятся слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В настоящий момент возобновились работы по скульптурным композициям на доме № 37 по Ленинскому проспекту. Это двухэтажная площадка башни дома, где расположены восемь скульптур, поэтому одновременно там трудится не более восьми человек. К сокращению количества специалистов, которые одномоментно работают на объекте, пришлось прибегнуть инвесторам при реставрации 9-й классической гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых в Староконюшенном переулке, д. 18.

"Комплексная реставрация памятника архитектуры всегда требует присутствия большого количества работников. В обычное время у нас трудится более 200 человек. Однако, сейчас мы вывели на работы всего лишь около 50 специалистов, то есть, меньше четверти от привычного числа. Такая мера необходима для соблюдения социальной дистанции, но работы продолжаются полным ходом. Еще одной эффективной мерой предосторожности стала полная дезинфекция всего здания гимназии", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании "Адепт Строй" Сергея Киселева.

Помимо введения масочного и перчаточного режимов, многие руководители компаний и производственных фирм обеспечили доставку реставраторов до места работы на корпоративном транспорте. Такая мера позволяет сократить количество социальных контактов и соответственно уменьшить возможность заражения. Проводится ежедневный мониторинг самочувствия людей.

Одна из строительных компаний уже возобновила комплексную реставрацию памятников, расположенных в Воронцовском парке: "Усадьба Воронцова, XVIII-XIX вв", два восточных и два западных флигеля, "Усадьба Репниных-Волконских-Мухановых "Воронцово" - XVIII-XIX вв.", Южный служебный корпус, начала XIX и XX вв.