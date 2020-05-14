Больше всего обращений к омбудсмену Москвы в период пандемии касалось отсутствия масок

"В аппарат уполномоченного поступило свыше 500 обращений по разным вопросам. Большая часть касалась отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, - это была вся первая половина апреля, люди нервничали, переживали. Второе [по популярности] - налоговые каникулы, третье - пропуска на транспортные средства", - сказала Потяева.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 500 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве с 5 марта, когда в городе в связи с пандемией коронавируса был объявлен режим повышенной готовности. Чаще всего они касались отсутствия в продаже средств индивидуальной защиты, сообщила ТАСС в четверг омбудсмен Татьяна Потяева.

Омбудсмен отметила, что обращения были очень разноплановые, но все так или иначе были связаны с пандемией коронавируса. Она добавила, что только два из поступивших к ней обращений касались вопросов семейно-бытового насилия, им было уделено особое внимание. "По одному из обращений работали совместно с уполномоченным по правам человека в Московской области, потому что женщина проживала в Подмосковье, но, спасаясь от свекра и мужа, прибыла в Москву. Мы связались с органами внутренних дел, они помогли устроить женщину, оказали ей содействие", - рассказала Потяева.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В конце марта он был расширен: в городе введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.