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В Москве отменили штрафы за ошибку в номере автомобиля при привязке к цифровому пропуску

Власти столицы отмечают, что в настоящее время количество автомобилей без пропусков не превышает 3%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московские водители, которые допустили ошибку при введении номера автомобиля для привязки к цифровому пропуску, не будут получать штрафы. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания - за малозначительностью. <...> Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков - не более 3%", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба департамента, следует проверять привязку автомобиля к пропуску с помощью чат-бота @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт".

Быстро обжаловать штраф в случае ошибочно введенного номера, как сообщили ранее в пресс-службе МАДИ, можно на порталах mos.ru или "Автокод".

В новость были внесены изменения (19:40 время мск) — добавлена информация по тексту.

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