Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен

С 6 мая в московском метрополитене появились в продаже маски и перчатки. По предписанию Роспотребнадзора, с 12 мая их ношение в общественном транспорте стало обязательным.

"Единая цена в метро - 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток, эта цена ниже среднерыночной на 10%. Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля", - сказала Темникова.

Она пояснила, что к закупочной цене маски добавляется стоимость части затрат на индивидуальную расфасовку, доставку масок и другие организационные мероприятия в столичном метрополитене. "Мы осознанно пошли на убыточную продажу масок для того, чтобы обеспечить пассажиров средствами индивидуальной защиты, ношение которых для пассажиров обязательно", - сказала Темникова.

Ранее в пресс-службе столичного Департамента транспорта сообщили ТАСС, что приобрести маски и перчатки теперь можно в 1 тыс. точек продаж Московского метрополитена и около 500 кассах на пригородных станциях.

Производство масок в Москве

По информации экономического блока столицы, в Москве производится 900 тыс. масок в сутки. Практически все они уходят на потребность бюджетных учреждений города и в розничную продажу не поступают. "В марте мы наладили производство масок на территории Технополиса "Москва". Практически все, что производим, уходит на потребности бюджетных учреждений Москвы, маски отгружают в больницы и госучреждения почти по себестоимости", - прокомментировал ТАСС генеральный директор ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ") Тимур Такшаитов.

Как уточнили ТАСС в экономблоке Москвы, компания "КИТ" стала городским оператором масок, которая сама производит маски и респираторы, а также организует их хранение и управление запасами. "Когда было принято решение о введении масочного режима в городе, именно "КИТ" отвечала за создание в городе необходимого запаса масок. Сами закупки проводил Минпромторг, который сумел организовать закупку в Китае 30 млн масок по самой низкой цене. Конкуренция за маски во всем мире очень высокая, зачастую даже подписанные контракты срываются, так как на фоне рекордного спроса поставщики перепродают законтрактованные партии по более высоким ценам", - комментируют специалисты, отмечая, что поставщиком масок в Москву выступила компания "ДельРус", единая закупочная цена для города составила 26,4 рубля.

"Всем предприятиям, для работы которых необходимо обеспечить сотрудников масками, а также розничным и аптечным сетям мы разослали оферту с предложением закупать маски практически без наценки для обеспечения москвичей средствами индивидуальной защиты. В том числе эти маски реализуются в московском метро", - сообщил ТАСС Такшаитов.

Как отметила Темникова, в метро можно встретить не только китайские маски, но и произведенные в Москве. "В рамках сформированного городом единого запаса находятся как маски, приобретенные нами у компании "ДельРус", так и тот небольшой излишек произведенных масок компанией "КИТ", который формируется в результате разницы между объемом производства и объемом поставок в бюджетные учреждения Москвы", - сказала Темникова.

Такшаитов, в свою очередь, уточнил, что в неделю в розничную продажу может поступать до 500 тыс. масок, произведенных в Москве. "До конца года мы намерены существенно нарастить производство, что в том числе позволит столице снизить цены - отечественное производство обходится дешевле, чем доставка из Китая", - сказал Такшаитов.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что стоимость самой маски при закупке в Китае - 2 юаня (21-23 рубля) без учета расходов на логистику. Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. В аптеках и супермаркетах Москвы маски стоят от 32 до 60 рублей, перчатки - от 20 до 43 рублей за пару.