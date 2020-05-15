В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Еще 68 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 358 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.

В Москве на 14 мая число зараженных коронавирусом достигло 130 716 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.