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Смертность в Москве в первом квартале 2020 года выросла на 3,7%

Самыми частыми причинами смертей стали болезни системы кровообращения

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Смертность в первом квартале текущего года выросла в Москве на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по апрель включительно в столице умерло более 42 тыс. человек, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Всего умерших от всех причин: январь-апрель 2019 года - 41 342; январь-апрель 2020 года - 42 887", - говорится в материале.

Наибольшая разница по количеству смертей в сравнении двух периодов наблюдается в апреле - в этом месяце в 2020 году умерло на 1841 человека больше, чем в апреле прошлого года.

По данным департамента, наиболее распространенными причинами смерти москвичей являются болезни системы кровообращения - они составляют более половины всех смертей.

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