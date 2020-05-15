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Облачная погода и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 15 мая

Скорость северо-западного и западного ветра составит 6-11 м/с

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

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Россия
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