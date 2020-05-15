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В московской школе начинаются испытания виртуального робота для подготовки к ЕГЭ

Его проверят около ста учеников и учителей на базе реабилитационной школы-интерната №32

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Подготовиться к экзамену, в том числе ЕГЭ по английскому языку, поможет виртуальный робот-тренажер, тестирование которого начинается в столичной школе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства инноваций Москвы.

"Около ста человек протестируют онлайн-тренажер EG English для ускоренной подготовки к единому и основному государственным экзаменам по английскому языку в условиях самоизоляции. Сервис способен распознавать устную речь, выявлять ошибки и оценивать уровень знаний. В основе сервиса - виртуальный робот для взаимодействия с пользователями", - говорится в сообщении.

Как уточнили в агентстве, платформа для подготовки к экзаменам работает в автоматическом режиме и доступна круглосуточно. Ученик может использовать сервис самостоятельно или совместно с педагогом. ЕГЭ по английскому языку в среднем сдают около 10% выпускников.

"Онлайн-тренажер проверят на практике около ста учеников и учителей на базе реабилитационной школы-интерната №32 департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Испытания пройдут в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Разработчики при этом смогут выявить и устранить возможные недочеты и при необходимости добавить новые функции", - заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении.

Онлайн-тренажер на основе виртуального робота разработала одна из столичных компаний. Предприниматели стали участниками программы тестирования инноваций, во время которого пользователи и эксперты оценивают потенциал для дальнейшего внедрения в городскую инфраструктуру или вывода на рынок.

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