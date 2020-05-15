В Москве появится единая платформа для обмена данными городских учреждений

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московские власти планируют создать платформу для обмена зашифрованными данными, владельцами которых являются различные городские исполнительные органы и коммерческие организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Ранее РБК сообщило, что Москва потратит 201 млн рублей на платформу, которая должна позволить без риска утечек анализировать данные из разных систем о горожанах. По информации издания, общегородская платформа совместных вычислений на основе агрегированных данных должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая сторонним компаниям или агентствам.

"В Москве будет создана общегородская платформа совместных вычислений на агрегированных данных. Ее основная цель - создание возможности обмена деперсонифицированными и зашифрованными данными, владельцами которых являются различные органы исполнительной власти и коммерческие организации. В первую очередь, это данные о городской инфраструктуре. Такая платформа необходима для развития существующих и создания принципиально новых сервисов для граждан", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что данная информационная система создается впервые. Она будет встроена в инфраструктуру правительства Москвы, в связи с чем техническим заданием предусмотрена интеграция с пятью существующими информационными системами.

"Пять дополнительных внешних информационных систем будут определены в ходе выполнения государственного контракта, - уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.