Каждую станцию МЦД за полтора месяца продезинфицировали более 500 раз

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Каждую станцию Московских центральных диаметров (МЦД) продезинфицировали более 500 раз за период с начала апреля до середины мая. Поезда МЦД обрабатываются трижды в день, на дезинфекцию одного вагона уходит 5-7 минут, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 500 раз продезинфицировали каждую станцию МЦД с начала апреля. Раз в два часа на платформах специальным и безопасным раствором обрабатываются все поверхности, к которым прикасаются пассажиры. Это турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы, кассовые окна, поручни эскалаторов, лифты, скамейки и стойки SOS", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что сотрудники ЦППК обрабатывают поезда Московских центральных диаметров трижды в день, в том числе генераторами холодного пара. "С помощью такой технологии уничтожается почти 100% микробов, а на дезинфекцию одного вагона уходит 5-7 минут. Антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места", - пояснил заммэра.

По его словам, для дезинфекции используются средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Они без запаха, не содержат хлор и полностью безопасны для человека.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщал ТАСС, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.