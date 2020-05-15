Более 90 человек оштрафовали за отсутствие масок и перчаток в магазинах Москвы 13-14 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 90 протоколов за нарушение масочного и перчаточного режима в магазинах Москвы составили в отношении покупателей 13-14 мая. Наибольшее количество посетителей магазинов без масок и перчаток зафиксировано на севере, северо-востоке и юго-востоке столицы, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Тридцать пять покупателей - 13 мая, еще 57 человек 14 мая были оштрафованы на 4 тыс. рублей за нахождение в магазинах без масок и перчаток. Наибольшее количество нарушений масочного и перчаточного режима выявлено в Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах. Патрулирование магазинов проводят сотрудники правоохранительных органов и департамента торговли", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что контрольные рейды проводятся префектурами административных округов совместно с сотрудниками полиции с 13 мая.

12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.