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В мае спасатели встретили в аэропортах Москвы более 2,5 тыс. пассажиров

В группировку спасателей входят 20 сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы и пять спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Столичные спасатели встретили более 2,5 тыс. пассажиров в аэропортах с начала мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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"Спасатели за прошлую неделю встретили в аэропортах 32 самолета с 2 597 пассажирами. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский спасатели продолжают круглосуточное дежурство", - сообщили в департаменте.

Его сотрудники проводят прилетевшим пассажирам термометрию, помогают провести санобработку и при необходимости заполнить анкеты. Заполненные в аэропортах анкеты прилетевших граждан передают в Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы. Сведения о прилетевших передаются в департамент здравоохранения для контроля за состоянием здоровья людей, что позволяет при появлении случаев заболевания оперативно проводить лечение и профилактические мероприятия.

Больше всего рейсов принимает Шереметьево. Сейчас в группировку спасателей входят 20 сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы и пять спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В случае прибытия сразу нескольких рейсов дополнительно вызываются сотрудники.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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