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Департамент транспорта обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить сервис Wheely

Сервис премиум-такси не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит сервис премиум-такси Wheely на предмет невыполнения указа мэра Москвы Сергея Собянина по обращению столичного департамента транспорта, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента.

Согласно указу мэра от 10 апреля, для возвращения к работе в период режима изоляции премиальных и люксовых такси им необходимо предоставить в единую навигационную систему города информацию о водителе и местонахождении автомобиля.

"Департамент транспорта столицы обратился в прокуратуру Москвы, чтобы правоохранительные органы провели проверку оператора Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований столичного управления Роспотребнадзора. Сервис премиум-такси Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей в отличие от других участников рынка - "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей", - сказали в пресс-службе.

"Сервисы премиальных автомобилей смогли вернуться к работе после подписания приказа об утверждении порядка передачи данных. Каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют именно это контролировать", - подчеркнули в департаменте.

Также там отметили, что в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля. В департаменте транспорта считают, что отказ от выполнения требований указа мэра - это прямая угроза здоровью и безопасности граждан.

О ситуации

Ранее директор сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely Антон Чиркунов направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой пересмотреть пункт указа от 10 апреля, который временно запрещает работу сервисов перевозки пассажиров по заказу, если у них нет лицензии легкового такси. После принятия 7 мая мэром Москвы указа, регламентирующего механизм возобновления работы такси, на официальной странице компании было опубликовано обращение к пользователям, согласно которому Whelly не согласна с требованиями о предоставлении данных в единую информсистему столицы, так как "эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно - за пассажиром".

Как ранее уточнил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, предусмотренные новым указом мэра условия для возвращения к работе в период режима изоляции премиальных и люксовых такси схожи с теми, что предъявляются к такси эконом-класса.

В новость были внесены изменения (17:16 мск) — добавлены подробности по тексту.

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