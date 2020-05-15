В Москве режим самоизоляции нарушили больше 50 тыс. раз

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 50 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Москве за период распространения коронавируса, сообщил ТАСС в пятницу начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"Всего за период действия режима повышенной готовности было зафиксировано свыше 50,6 тыс. случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра оснований. За прошедшие сутки было установлено 1 079 подобных нарушений, что с учетом численности населения города Москвы хороший показатель, это на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель. Москвичи стали гораздо более ответственно соблюдать режим самоизоляции", - сказал Данчиков.

В связи с тем, что на этой неделе возобновили свою работу промышленные и строительные предприятия, добавил Данчиков, людей на улицах города и в общественном транспорте стало гораздо больше. Согласно данным "Яндекса", индекс самоизоляции составляет всего 2,2 балла.

"Сейчас критически важным является соблюдение всеми гражданами режима ношения средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Большинство москвичей дисциплинированно подошли к соблюдению данного режима, однако, к сожалению, находятся и те, кто либо полностью, либо частично пренебрегают этими мерами безопасности, чем подвергают свое здоровье и здоровье окружающих серьезному риску", - сказал начальник Главконтроля.

Данчиков добавил, что также участились случаи нарушения режима социального дистанцирования, что создает среду для распространения вируса. "Прошу москвичей ответственно относиться к соблюдению всех требований законодательства. Это позволит сохранить свое здоровье и избежать штрафных санкций", - заключил Данчиков.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режимов для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей.

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