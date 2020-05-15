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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве число нарушений режима самоизоляции людьми с ОРВИ и COVID-19 превысило 61 тыс.

За прошедшие сутки гражданами, больными коронавирусом или ОРВИ, а также проживающими с ними людьми, было совершено 3 931 нарушение режима обязательной самоизоляции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 61 тыс. нарушений режима обязательной самоизоляции, которую обязаны соблюдать люди с подтвержденным коронавирусом нового типа и ОРВИ, а также их близкие, зафиксировано в столице за период распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Мы по-прежнему ежедневно фиксируем большое количество нарушений режима обязательной самоизоляции. За прошедшие сутки гражданами, больными коронавирусом или ОРВИ, а также проживающими с ними родственниками, в Москве было совершено 3 931 нарушение режима обязательной самоизоляции. За период действия ограничительных мер общее количество подобных нарушений превысило 61 тыс. случаев", - сказал Данчиков.

Он добавил, что значительная доля нарушений выявляется с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг", использование которого инфицированными гражданами является обязательным условием прохождения лечения на дому. Заболевшие москвичи предварительно подписывают соответствующее согласие, знакомятся со всеми требованиями и правилами домашней изоляции, им разъясняется регламент пользования приложением.

"Тем не менее нарушений по-прежнему много. Хочу обратить внимание всех инфицированных граждан, которые лечатся дома, что необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, не выходить из квартиры, а также корректно пользоваться приложением "Социальный мониторинг", своевременно отвечать на запросы системы, подтверждая свое местоположение. Все это позволит вам пройти домашнее лечение без неприятных последствий в виде штрафных санкций, а нам быть уверенными в том, что вы не нарушаете самоизоляцию и не подвергаете здоровье других москвичей опасности", - заключил Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

В новость были внесены изменения (17:52 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Москве режим самоизоляции нарушили больше 50 тыс. раз
По словам начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, за прошедшие сутки было установлено 1 079 подобных нарушений
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