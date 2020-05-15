Онлайн-сервис для подбора мер антикризисной поддержки для бизнеса заработал в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новый онлайн-сервис, который заработал в Москве, поможет жителям города и бизнесу получить ответы на все интересующие их вопросы по мерам поддержки в период пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"Заработал онлайн-сервис для подбора мер антикризисной поддержки для бизнеса и жителей города. Новый сервис, который появился на сайте Центра поддержки экономики Москвы, за секунды проверит и покажет меры поддержки, которыми вы можете воспользоваться", - говорится в сообщении.

Сейчас в Москве действуют 68 антикризисных мер поддержки бизнеса и жителей города: 19 федеральных и 49 городских. Это социальные выплаты, налоговые отсрочки, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления.

Всего в Москве на поддержку бизнеса направлено уже более 85 млрд рублей, а еще 110 млрд рублей - на здравоохранение и социальную помощь, в том числе это выплаты безработным, семьям с детьми, многодетным, малообеспеченным, пенсионерам и другим.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. Власти Москвы ввели ряд мер поддержки бизнеса. Всего было принято три пакета различных мер, включающие в себя продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков, освобождение от арендной платы организация из ряда сфер, компенсацию налога на имущество.