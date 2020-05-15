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Движение поездов на центральном участке МЦД-2 ограничат на выходных в мае

Поезда будут следовать по укороченным маршрутам с 11:10 до 13:30

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Движения поездов не будет по субботам и воскресеньям в мае в первой половине дня на участке между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2. Об этом сообщается в пятницу на сайте ЦППК.

"На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим 16-17, 23-24, 30-31 мая с 11:10 до 13:30 мск нет движения на данном участке, электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 13:30 до 18:25 мск во все указанные дни поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На время работ также изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского и Рижского направлений. В сообщении отмечается, что проведение работ необходимо для дальнейшей реализации проекта МЦД.

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Россия
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