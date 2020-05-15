Сервис Wheely просит власти Москвы отменить требование передавать данные о геолокации

Ранее департамент транспорта Москвы обратился в прокуратуру с просьбой проверить Wheely на предмет невыполнения указа мэра от 10 апреля. Согласно указу, для возвращения к работе в период режима изоляции премиальным и люксовым сервисам перевозки пассажиров необходимо предоставить в единую навигационную систему города информацию о водителе и местонахождении автомобиля.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сервис заказа премиальных авто с водителем Wheely направил просьбу властям Москвы об отмене требования предоставлять данные о геолокации, поскольку это небезопасно для пассажиров и не помогает в борьбе с распространением инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы в среду направили письмо в департамент транспорта, в нем мы обратили внимание на то, что требование о предоставлении данных о геолокации и персональных данных водителей никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Мы попросили исключить из раздела приказа указание на предоставление данных о геолокации транспортных средств и персональных данных водителей", - сказали в компании.

В Wheely обратили внимание, что для недопущения распространения инфекции компания уже ввела более строгие стандарты гигиены и чистоты, которые включают дезинфекцию всех "точек соприкосновения" в салоне. "Дезинфекция проводится после каждой поездки. Водители также полностью дезинфицируют свои автомобили два раза в день, используя дезинфицирующее средства для протирания всех мягких поверхностей, таких как кожаные ручки и подлокотники. Все водители носят маски и перчатки", - подтвердили там.

Кроме того, компания разработала и внедрила технологию проверки цифровых пропусков пассажиров перед каждой поездкой, так что при недействительном пропуске заказать поездку в Wheely не получится. Проверка пропуска проводится прямо в приложении Wheely в момент заказа поездки, чтобы минимизировать социальные контакты.

О ситуации

Ранее директор Wheely Антон Чиркунов направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой пересмотреть пункт указа от 10 апреля, который временно запрещает работу сервисов перевозки пассажиров по заказу, если у них нет лицензии легкового такси.

После принятия 7 мая мэром Москвы указа, регламентирующего механизм возобновления работы такси, на официальной странице компании было опубликовано обращение к пользователям, согласно которому Wheely не согласна с требованиями о предоставлении данных в единую информсистему столицы, так как "эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно - за пассажиром". Также, отмечал Чиркунов, единая информсистема не поддерживает шифрование данных, чем могут воспользоваться злоумышленники

Как ранее уточнил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, предусмотренные новым указом мэра условия для возвращения к работе в период режима изоляции премиальных и люксовых такси схожи с теми, что предъявляются к такси эконом-класса.