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Пандемия коронавируса нового типа

Медработники и волонтеры Москвы получили около 16,5 тыс. бесплатных проездных билетов

Кроме того, они могут бесплатно оставлять автомобили на городских парковках и парковках со шлагбаумом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Почти 16,5 тыс. бесплатных проездных билетов получили работники медицинских организаций и волонтеры Москвы по совместной программе транспортного комплекса и столичного департамента здравоохранения. Помимо этого, они более 3 тыс. раз бесплатно оставляли автомобили на городских парковках, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Во время режима повышенной готовности очень важно поддерживать людей, которые продолжают работать и вносят свой вклад в борьбу с распространением инфекции. В первую очередь, это работники медучреждений, помогающие пациентам, и волонтеры, которые доставляют жителям товары первой необходимости. Для них Транспортный комплекс выделил почти 16,5 тыс. бесплатных проездных билетов. В [городской] департамент здравоохранения передано 5 тыс. "Троек" с записанными билетами на 90 дней, волонтерам - 400 "Троек" с билетом на 30 дней и 11 тыс. билетов на сутки", - сообщил Ликсутов.

Заммэра также пояснил, что работники медицинских учреждений и волонтеры могут бесплатно оставлять автомобили на городских парковках и парковках со шлагбаумом.

"Такая возможность у медработников появилась 13 апреля. За это время они бесплатно парковали автомобили более 3,2 тыс. раз. С 3 мая такая возможность появилась у волонтеров - они воспользовались ей 200 раз", - сообщил Ликсутов.

Он напомнил, что в случае возникновения вопросов, связанных с бесплатной парковкой для медиков, следует обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру +7 (495) 870-72-95. Чтобы волонтер мог пользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом бесплатно, ему нужно обратиться в волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован - в ГБУ "Мосволонтер" по номеру телефона 8-999-898-16-18 или ГБУ "Моя Карьера" по номеру телефона 8-495-870-44-44.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичПандемия коронавируса нового типа
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