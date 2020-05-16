Работы по реставрации Старого монетного двора на Никольской могут начаться в 2021 году

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты в 2021 году могут приступить к работам по реставрации и сохранению Старого монетного двора, который находится на улице Никольская в Москве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра столицы.

Как отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, ансамбль монетного двора на Никольской улице играет важную роль для всей исторической застройки этой территории. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное, однако требуется провести комплекс работ по реставрации части фасадов и внутренних помещений.

"Сейчас специалисты приступают к масштабным исследованиям, во время которых им предстоит оценить все особенности памятников, степень сохранности зданий, а также определить объем необходимых работ. Все это будет отражено в проекте реставрации. Планируется, что сами работы по сохранению смогут начаться уже в 2021 году", - сказал Емельянов.

Он также напомнил, что после окончания научно-исследовательских и изыскательских работ начнется процесс разработки и согласования проекта реставрации. Затем будет выдано разрешение, и подрядчик сможет приступить к работам, все этапы которых будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия.

Исторический ансамбль состоит из пяти объектов культурного наследия федерального значения. Это северный, южный, западный и восточный корпуса, а также палаты Старого монетного двора. В комплекс также входят Никольские торговые ряды, спроектированные архитектором Львом Кекушевым. Весь ансамбль принадлежит Государственному историческому музею.