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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве аннулировали около 460 штрафов для жителей с коронавирусом на самоизоляции

Они не смогли пройти идентификацию в ночное время

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Москвы аннулировали около 460 штрафов, высланных жителям с коронавирусом и ОРВИ через систему "Социальный мониторинг" за то, что они не прошли идентификацию в ночное время. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Система "Социальный мониторинг" введена в столице для жителей, зараженных коронавирусом и переносящих заболевание в легкой форме, больных ОРВИ, а также людей, проживающих с ними в одной квартире. После регистрации и подтверждения персональных данных пользователя приложение автоматически отслеживает его геолокацию. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном и не покидает место самоизоляции, приложение в случайное время направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. До 29 апреля приложение присылало уведомления о необходимости пройти идентификацию в ночное время, пропустившие эти уведомления получали автоматические штрафы в 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

"Департаментом информационных технологий изменен порядок идентификации пользователей предложения "Социальный мониторинг" и установлен запрет на отправку уведомлений в ночное время. Все сообщения о нарушениях из-за непрохождения идентификации в ночное время, направленные ранее в главное контрольное управление Москвы, уже отозваны, и, соответственно, постановления, оформленные за невыполнение данного требования, уже аннулированы. Это 458 постановлений", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что информация об отмене штрафов будет направлена гражданам, которым они были ранее выписаны, с помощью СМС-уведомления, а также в личных кабинетах на портале MOS.RU.

"С 29 апреля распоряжением департамента информационных технологий был установлен запрет на идентификацию с 22:00 до 9:00. Сообщения о нарушениях из-за непрохождения идентификации в ночное время, сформированные ранее, будут официально отозваны из главного контрольного управления города Москвы", - сказали в пресс-службе.

Ранее Данчиков отмечал, что в столице за период действия ограничительных мер зафиксировано более 61 тыс. нарушений режима самоизоляции, которую обязаны соблюдать люди с подтвержденным коронавирусом нового типа и ОРВИ, а также их близкие.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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