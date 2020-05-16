Три редких вида водоплавающих птиц вернулись на водоемы в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты заметили, что за время самоизоляции жителей столицы в связи с коронавирусом на водоемы в Москве вернулись краснокнижные водоплавающие птицы трех видов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Самоизоляция стала причиной появления на водоемах природно-исторического парка Кузьминки-Люблино трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства при ежедневном обходе своей природной территории обнаружили лысуху, широконоску и камышницу на Кузьминских прудах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из этих видов относится к уткам - это широконоска. Два вида пернатых относятся к семейству пастушковых - птицам с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, позволяющими им и их птенцам лазать и даже бегать по плавучим растениям и по болотам. Это камышница (водяная курочка) - птица черно-бурой окраски с красным клювом с желтым кончиком и красной бляшкой над ним, а также лысуха - птица, тоже имеющая черную окраску, но с белой отметиной на лбу и таким же клювом.

По информации специалистов Мосприроды, камышница в последние годы гнездилась в природно-исторических парках Кузьминки-Люблино, Москворецкий, Косинский, Останкино, планируемом к созданию фаунистическом заказнике Долгие пруды. Широконоска и лысуха на природных территориях Москвы встречаются в настоящий момент очень редко и почти не гнездятся.

"Этим птицам требуются для жизни большие водоемы с естественными берегами, заросшими тростником и рогозом, камышовыми островками на воде и отсутствием беспокойства со стороны людей", - добавляется в материале.