Автомобили KIA стали самыми популярными у автомобилистов в Москве в 2020 году

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Около 16,3% автомобилей в Москве - KIA, таких автомобилей в городе более 572 тыс. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Нашли самый популярный автобренд в Москве и составили топ-10 марок. В Москве порядка 3,5 млн автомобилей, около 16,3% автомобилей в Москве KIA - их в городе больше 572 тыс. Пятые по популярности - отечественные ВАЗы. На десятом месте Shkoda - 273 тыс. автомобилей", - сказали в пресс-службе ЦОДД.

Там добавили, что также популярны у столичных автомобилистов Hyudai, Toyota, Volkswagen, Nissan, Ford, Opel, Mercedes.