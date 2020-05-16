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Строительство более 40 станций возобновляют в Москве

Заммэра столицы Андрей Бочкарев отметил, что работы будут выполнять с соблюдением " баланса безопасности людей и необходимых темпов"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Строительные работы на 40 станциях московского метрополитена возобновляют в столице. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Сейчас мы начинаем все наши [строящиеся] станции, их там более 40, снова реанимировать,[чтобы] уже продолжить работу не только под землей, не только на тонеллепроходческих комплексах, но и начать возводить необходимые сооружения самих станционных комплексов. Конечно, темпы будут не такие, которые были до наступления [пандемии] коронавируса, но, тем не менее мы, соблюдая баланс безопасности людей и необходимых темпов, будем выполнять строительство объектов на территории города Москвы", - сказал Бочкарев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил журналистам, что около 14 км из 25 км линий столичного метрополитена, запланированных в этом году, построили в Москве за время действия режима повышенной готовности. Он уточнил, что восточный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена составляет 11 км, большая часть прокладывается 10-метровыми щитами. По его словам, 5 мая был смонтирован и запущен в работу один из таких щитов "Победа", который был спроектирован российскими и китайскими инженерами, изготовлен в Китае и привезен в Москву по Северному морскому пути через Санкт-Петербург.

12 мая Бочкаре доложил мэру, что со вторника помимо стройработ в метро возобновлены работы по строительству объектов по всей столице, это несколько сотен строительных площадок. По его словам, производственные работы в Москве организованы таким образом, что строители соблюдают социальную дистанцию, "чтобы снизить влияние эпидемии на работающих".

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Россия
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