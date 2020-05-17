Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве на пути на участке Филевской линии метро упало дерево

Движение на участке приостановлено

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Движение поездов приостановлено на участке Филевской линии Московского метро из-за падения дерева на пути. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичной подземки.

"На Филёвской линии метро между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поездах между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" пассажиров нет, всех довезли до ближайших станций. Службы метро уже работают над восстановлением движения. Пассажиров призвали пользоваться станциями Арбатско-Покровской линии.

Жителей Москвы ранее предупредили о сильном ветре в воскресенье и рекомендовали парковать машины вдали от деревьев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москвичей призвали быть аккуратными в воскресенье из-за сильного ветра
Порывы ветра достигнут 12-17 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС