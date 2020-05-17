В Москве на пути на участке Филевской линии метро упало дерево

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Движение поездов приостановлено на участке Филевской линии Московского метро из-за падения дерева на пути. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичной подземки.

"На Филёвской линии метро между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поездах между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" пассажиров нет, всех довезли до ближайших станций. Службы метро уже работают над восстановлением движения. Пассажиров призвали пользоваться станциями Арбатско-Покровской линии.

Жителей Москвы ранее предупредили о сильном ветре в воскресенье и рекомендовали парковать машины вдали от деревьев.