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Движение на участке Филевской линии метро в Москве восстановили

Ранее сообщалось о падении на пути дерева

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Движение поездов на участке Филевской линии метро в Москве, приостановленное ранее из-за падения дерева на пути, полностью восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичной подземки.

"Движение поездов на Филевской линии (4) полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" на пути упало дерево, движение поездов на участке было временно приостановлено. Жителей Москвы ранее предупредили о сильном ветре в воскресенье.

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