В Москве задержали мужчину за попытку сорвать сирень на территории Верховного суда

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который попытался сорвать веточку сирени для супруги на территории Верховного суда РФ. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Задержан мужчина, который перелез через ограду Верховного суда РФ. Как позже было установлено, для того, чтобы сорвать веточку сирени, растущую за забором, для своей любимой. Задержанный пояснил, что в этот день у него была годовщина свадьбы с супругой, а сирень - ее любимое растение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве ТАСС пояснили, что попытку проникновения нарушителя на территорию Верховного суда пресекли постовые Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии. "Они при просмотре камер наружного видеонаблюдения обнаружили гражданина, который с неизвестными намерениями проник на охраняемый объект, преодолев внешнее ограждение. Благодаря грамотным и слаженным действиям нарушитель был задержан и передан в отдел МВД России по Басманному району Москвы", - сказали в пресс-службе, добавив, что нарушителем оказался 54-летний москвич.