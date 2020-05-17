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"Остров мечты" заявил, что выполнил все обязательства по зарплате перед подрядчиками

В пресс-службе парка также отметили, что компания не сокращала штатных сотрудников

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тематический парк "Остров мечты" выполнил все финансовые обязательств перед строителями и SMM-менеджерами, которые работали на проекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"В связи с распространением публикаций об отсутствии выплат по заработной плате информируем: "Остров Мечты" выполнил все обязательства по оплате перед подрядчиком, оказывающим SMM-услуги. В настоящее время мы выясняем причины возникновения сложившейся ситуации. Также были упомянуты "700 строителей", которые якобы являются сотрудниками парка. В штате компании "Остров мечты" не оформлено такое количество строителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания сотрудничает с подрядными организациями по договорам, оплата подрядчикам осуществляются в срок по мере выполнения их обязательств по работам и услугам на объекте.

"Остров мечты" не несет ответственности за сохранение рабочих мест и выплату заработной платы сотрудникам подрядчиков, выполнявшим работы для парка. Ответственность за сотрудников, оформленных в подрядных организациях, лежит на руководстве компаний, являющихся работодателями данных сотрудников", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что, несмотря на критичную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, в "Острове мечты" не проводилось сокращений штатных сотрудников. "Компания позаботилась о сохранении рабочих мест за штатными сотрудниками - это почти тысяча человек, большинство из них в период пандемии продолжает работать удаленно и получает заработную плату, несмотря на сложную экономическую ситуацию на рынке", - добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что руководство "Острова мечты" якобы не выплатило зарплату 700 строителям, а также нескольким SMM-менеджерам.

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