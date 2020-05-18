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Столичные школьники получили итоговые оценки

Для учащихся 9 и 11 классов организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московским школьникам выставили годовые оценки. Об это говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

"Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Ранее сообщалось, что в столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение.  Такая профилактическая мера была введена с целью сократить риски распространения вирусной инфекции.

На это время для дошкольников и учеников 1-4 классов, чьи родители продолжают трудиться в силу производственной необходимости, организована работа дежурных групп. В учебных заведениях, где открыты такие группы, созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание.

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