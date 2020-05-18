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Консультации о выплатах семьям с детьми в Москве начал предоставлять голосовой помощник

Заявление на получение выплаты можно подать через госуслуг, на сайте ПФР или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Голосовой помощник на линии Единой справочной службы московского правительства начал разъяснять порядок оформления и получения единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы постоянно расширяем базу знаний голосового помощника, чтобы он мог оперативно консультировать горожан по актуальным для них вопросам. После того, как президент России объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, мы оперативно дообучили робота, добавив информацию о получении единовременной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 16 лет", - рассказал порталу руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Информацию можно получить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Для получения выплаты достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Эти выплаты анонсировал президент РФ Владимир Путин - россияне с детьми от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. Для всех российских семей с детьми до трех лет предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь.

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