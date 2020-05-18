Власти столицы опровергли информацию об очередях в поликлиниках

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичный департамент здравоохранения опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о большом скоплении людей в городских поликлиниках. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства в понедельник.

"В связи с сообщениями в СМИ об очередях при проведении ИФА-тестирования (выявление антител методом иммуноферментного анализа - прим. ТАСС) в городских поликлиниках департамент здравоохранения оперативно провел проверку. <...> Скопление пациентов у поликлиники №175 и филиала №1 городской поликлиники №64 было связано с тем, что количество пришедших людей превысило число предварительно записавшихся на это время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал учреждений приложил все усилия для соблюдения мер безопасности. Нанесенная на входе разметка позволила соблюсти социальную дистанцию в 1,5 метра.

"Все пациенты были в бахилах, масках и перчатках, выданных на входе. Также на входе в здание поликлиники жителям измеряли температуру. Пациенты с симптомами ОРВИ были направлены на обследование", - уточняется в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что заявления об очередях и создании опасного скопления людей в учреждениях не отражают реальное положение дел.

"Фото из обеих поликлиник прилагаем", - говорится в сообщении. На фотографиях видно, что посетители двух поликлиник соблюдают дистанцию во время ожидания процедур - как на улице, так и внутри учреждений.

Ранее телеграм-канал "Московские новости" сообщил, в частности, что в поликлинике №175 на сдачу крови для определения антител к коронавирусу собралась большая очередь.